伯鑫工具(6904)送件申請登錄興櫃。

伯鑫工具成立73年4月，主要產品為活動扳手及其他手工具，董事長為趙秀月，總經理為吳傳福，目前股本為1.65億元，110年合併營收為8.09億元，稅後盈餘為1.24億元，每股盈餘為7.55元。

《櫃買市場》進典上櫃申請案 通關
《金融股》第一金證輔導 星宇H2拚上興櫃
公司突人去樓空、討不到薪資 勞保局可申請工資墊償
#伯鑫 #工具 #櫃買市場 #申請 #興櫃