《櫃買市場》伯鑫工具申請興櫃 15:212022/07/27 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伯鑫工具(6904)送件申請登錄興櫃。 伯鑫工具成立73年4月，主要產品為活動扳手及其他手工具，董事長為趙秀月，總經理為吳傳福，目前股本為1.65億元，110年合併營收為8.09億元，稅後盈餘為1.24億元，每股盈餘為7.55元。 《櫃買市場》進典上櫃申請案 通關 《金融股》第一金證輔導 星宇H2拚上興櫃 公司突人去樓空、討不到薪資 勞保局可申請工資墊償 #伯鑫 #工具 #櫃買市場 #申請 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 商研良語－數據分析人才行情看漲 04:102022/07/26 專題周報 第一金證輔導星宇 將登興櫃 04:102022/07/27 證券．權證 IMTS 友嘉12台高端工具機精銳盡出 04:102022/07/27 產業．科技 電動工具三雄H2營運保守 今股價漲跌互見 13:472022/07/27 財經 電動工具三雄 H2轉趨保守 04:102022/07/27 證券．權證 防疫險單周賠逾60億 創新高 04:102022/07/27 金融．稅務 《興櫃股》基本面有底氣 鼎恒明年再送件創新板 09:092022/07/26 財經 台中梧棲 規劃小型廠辦倉庫租賃 04:102022/07/26 產業特刊 新北公車業者提運價調整申請 新北交通局：會盡速審查 13:362022/07/27 生活 《科技》阿里巴巴香港將轉主板主要上市 預計年底前完成 09:502022/07/26 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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