在持續將更高的原物料和能源價格轉嫁給下游客戶之下，德國化工廠巴斯夫(BASF)周三上調全年營收目標。巴斯夫也警告，如果俄羅斯進一步降低天然氣供應，該公司在歐洲將有停產風險。

巴斯夫警告，烏克蘭戰爭的影響，以及任何進一步的新冠防疫措施，都可能讓該公司重新檢討財測展望。

該公司估今年銷售將來到860億至890億歐元間，高於此前財測的740億至770億歐元間。

巴斯夫說，當前的發展情勢，包括烏克蘭戰爭，及其對能源和原物料的衝擊，以及原物料的供應，都會形成額外的逆風，導致財測假設的偏離。

該公司特別指出，由於俄羅斯進一步限制歐洲天然氣供應，公司在歐洲的生產基地可能會停產，但是歐洲以外地區較高的產能利用率，將部分地抵銷俄羅斯的供應限制影響。

巴斯夫已在7月11日公布上季財報，銷售年增16.3%，來到229.7億歐元，表現優於預期。

此外據業界人士透露，由於天然氣價格高升，巴斯夫正在考慮削減氨氣(ammonia)的產量。預計將影響到農業和碳酸飲料等一系列產品的生產。

氨在化學肥料、工程塑膠、汽車尿素(DEF)的生產中起著關鍵作用。氨的生產也會產生高純度的二氧化碳，也是肉品業和碳酸飲料產業所需。

據兩名消息人士指出，巴斯夫將在九月削減在德國、比利時工廠的氨氣產量，該公司將仔細研究連鎖反應。