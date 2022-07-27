富達投信今宣布由李少傑接任富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長，將負責持續推動富達國際於台灣地區的業務發展，同時強化對於台灣投資人的承諾。

李少傑於2010年在香港加入富達國際，並於2011年底移居北京，負責富達中國大陸策略發展的核心任務，在過去十年間，為富達建立起許多重要的里程碑，其中包括2017年富達成為第一家在中國證券投資基金業協會註冊為私募基金管理公司的全球資產管理公司，2020年富達向中國證券監督管理委員會申請共同基金牌照等。

李少傑預計自2022年9月1日起接任富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長一職，並常駐台北，相關流程將進一步待主管機關申請核准。李少傑直屬於富達國際亞太區（日本除外）董事總經理馬瑞杰（Rajeev Mittal）。

馬瑞杰表示，李少傑將領導富達國際持續在台灣深耕，擴展引領市場地位的解決方案，滿足不同類別客戶的個別需求。相信他的領導能力、策略重點、以及對於創新的熱情，將加惠富達在台灣的團隊和台灣區業務的發展。