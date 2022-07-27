F-16V vs「飆風」

由於美國國會遲遲不肯點頭，同意出售安卡拉F-16戰機，據說土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通電話時，表達了採購「飆風」（Rafale ）戰機的興趣。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）26日報導，土耳其通訊局（Directorate of Communications）16日說，艾爾多安和馬克宏進行多方討論，其中包括烏克蘭糧食出口，還有安卡拉與法、義藉由歐洲防空飛彈（Eurosam）生產的「次世代防空飛彈平臺」（SAMP/T NG）系統，進行聯合防禦計畫。不過，新聞稿並未提及「飆風」。

而就在艾爾多安和馬克宏通話的消息傳出後不久，身為土耳其著名軍事評論員的退役將領卡拉庫斯（Erdoğan Karakuş）在全國頻道A Haber的論壇中說，艾爾多安可能已和馬克宏討論過「飆風」戰機。

據卡拉庫斯說，土耳其向美國要求採購40架F-16「毒蛇」（Viper）戰機，還有80架舊款F-16C/D戰機，而就在華府可能拒絕之際，安卡拉正考慮買法製「飆風」戰機。儘管美國總統拜登屬意賣土耳其F-16，但國會議員卻意見分歧。

卡拉庫斯指出，除非國會同意，否則拜登在承受國會壓力，又擔心失去希臘和亞美尼亞遊說團體的支持下，實在沒辦法同意軍售。

由於土耳其和希臘關係緊張，雙方都在尋求外援，以加強軍力。要是卡拉庫斯所說不假，那法國似乎是想兩面得利。法國已和希臘簽約，要賣24架「飆風」給希臘，而其中6架今年1月已交付。

為了對抗希臘空軍威脅，據說土耳其決定，要靠卡達皇家空軍的「飆風」來訓練自家飛行員。這樣一來，土耳其戰機駕駛就能熟悉這些平台和它們的戰力。而根據卡達和土耳其的協議，卡達將部署36架戰機和250名軍事人員到土耳其，以接受5年訓練，並有可能延長1年。

專家分析指出，由於「飆風」是4.5代，而F-16是3.5代戰機，或許土耳其買「飆風」會比較好。此外，「飆風」可搭載核武，並擁有土耳其F-16所不具備的半隱形技術。另一方面，尤其考量到希臘已向美國要求採購1中隊F-35隱形戰機，或許安卡拉買「飆風」更好。