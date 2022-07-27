藤木直人50歲紀念演唱會最終場將同步線上直播。（CUBE. Inc. 提供）

本月19日迎接50大壽的日本資深男星藤木直人，除了推出紀念專輯《50》，甚至還在新歌逆齡跳起酷帥舞蹈，更顧及思念他的海外粉絲，為慶祝他50歲生日所舉辦的日本巡迴演唱會本周六（30日）愛知縣最終場也決定推出同步直播，讓全世界粉絲都可以與他共同分享50歲的喜悅。

藤木直人出道27年，自認運氣很好的他總是能在第一線打拼，至於人生即將過半百有什麼感想，他平靜地笑說「對於50歲這件事其實沒什麼實際的感覺」，但對於這次的紀念專輯可是自信滿滿，邀請各路音樂人提供作品，其中新生代創作鬼才岡崎體育所寫的〈痠痛貼布〉一曲，不但特別拍攝MV，還在裡面跳起酷帥街舞，但歌詞卻是描述自己迎向50歲的同時，出現了老花眼跟四十肩等老化症狀。

除了暌違2年的這張名為《50》的紀念專輯，他也透露先前被選秀節目《Nizi Project》出身的女子團體「NiziU」努力的模樣給感動，開玩笑說自己50歲的話就叫做「Goju（50的日文發音）」，而他在日劇《戀愛何必認真 ？》不同於以往的演出也讓許多粉絲驚艷，50歲紀念演唱會，也由於經紀公司接到包括台灣在內、許多海外粉絲的熱烈懇求，藤木直人決定獻出「首場」海外演唱會售票直播，與大家共同分享「50」歲的喜悅。

藤木直人「Naohito Fujiki Live Tour ver13.0 ～L-fifty-～」演唱會售票直播，將於台灣時間7月30日下午4點30開始，只要購票的觀眾到8月5日晚間6點前均可以在線上重複觀看，票價為日幣3000圓（外加手續費220圓），更多詳情可到特別開設的海外粉絲購票專屬頁面。