民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵因藍軍懸掛「盜採砂石」看板，江聰淵為此在上周說明，今天（27日）國民黨宜蘭縣議會黨團指江的說明遮遮掩掩、選擇性失憶，要江聰淵吃「誠實豆沙包」、不要說謊，江陣營則反批宜蘭縣長林姿妙，指林應該要跟江一樣勇於說明、接受檢驗。

江聰淵在1998年因竊盜案件遭高院判3月徒刑，藍軍因此懸掛「江聰淵指示超挖、盜採砂石、判刑坐牢、重返宜蘭榮耀？」看板，江聰淵上周說明時，強調是對竊盜、超挖等指控因堅持清白拒不認罪才被判刑，並指藍軍是誤導選民。

國民黨宜蘭議會黨團今天公布判決書全文批江聰淵，議員楊弘旻說，全案有檢察官偵辦、又歷經一、二審多位法官，難道他們都互相串通陷害江聰淵，「這有可能嗎？」這起案是多年前的事，大家也會原諒江，但一定要誠實，一騙再騙宜蘭人也不會接受。

議員黃琤婷說，江聰淵上次說明所提供的是遮遮掩掩、擷取部分內容的判決書，實際上判決書還有「確有明顯超挖現象」、「被告江聰淵確與張、黃兩人有犯意連絡，指示超挖盜採砂石」等內容。

議員林岳賢說，犯錯沒有什麼，重點是要真心改過，因此還原整份判決書揭露真相讓廣大縣民知道。議員莊淑如說，因為江聰淵選擇性失憶，所以請江吃誠實豆沙包，呼籲誠實說明，「沒有誠實，就沒有所謂的重返榮耀。」

江聰淵競選辦公室回應說，江聰淵已親自說明，林姿妙對於目前的官司案左閃右避，從未向縣民說明，鄉親更關心繫案在身又想連任的縣長，到底發生了什麼事？請林姿妙不要一直躲在「偵查不公開」的藉口下，應該要像江聰淵一樣勇敢面對，向鄉親說明，並接受檢驗。