桃園27日新增2680例本土個案，衛生局長王文彥強調打疫苗是最有效預防方式，宣布周五全天開26處社區接種站，提供6歲以上兒童施打莫德納及Novavax疫苗，周六則在29所學校再開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供6個月至5歲嬰幼兒接種服務，預計可服務1萬4500名嬰幼兒。

桃園27日新增2680例本土個案，相較26日2211例，桃園個案數單日上升21.21％，其中65歲以上個案占6.86％、18歲以下個案占20.75％。王文彥指出，面臨新冠病毒BA.4和BA.5變異株威脅，施打疫苗仍是最有效的防治方法，市府規畫7月29日全天開設26處社區接種站，提供莫德納及Novavax疫苗接種服務，預計可提供3萬人次接種量能，除了長者之外，包括6歲以上兒童、尚未完成前3劑接種的民眾，或符合第4劑接種資格對象，皆可前往社區接種站施打。

王文彥提醒，中央已宣布「65歲以上長者接種任一劑COVID-19疫苗提供衛教品」政策將在7月31日截止，因此桃園市加碼贈送的200元超商禮券及1包桃園好米政策也將同步停止，鼓勵長者把握機會，在7月底前完成疫苗接種。

王文彥提到，30日在29所學校再開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務，預計可服務1萬4500名嬰幼兒，呼籲家長陪同嬰幼兒踴躍前往接種，提高孩子的保護力，避免確診後重症威脅。

王文彥說明，桃園市居家照護目前在案數共1萬7720人，照護案件累計51萬268人，已完成50萬7617人，累計完成率約99.5％。截至7月26日，桃園專責ICU開設42床、收治30人、空床數12床；專責病房529床，收治199人，空床數330床，收治比率約37.6％。