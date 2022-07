印度台北協會和國家圖書館今天起至8月25日,共同舉辦「台灣眼中的印度攝影展」,嚴選14位台灣攝影師的21幅作品,呈現印度各地不同景點、節慶和生活的各樣面向。

印度台北協會會長戴國瀾、國家圖書館館長曾淑賢昨天親自出席開幕活動,文化部文化交流司長桂業勤、外交部亞太司副司長范厚祿皆出席典禮。展出的3位攝影師尤芷薇、林彣鴻、鍾聞達作品獲選為優勝,在開幕儀式上授獎。

印度台北協會發布新聞稿指出,戴國瀾在致詞時表示,因為疫情難以出國旅遊,期望透過這些精彩的照片,讓大家窺見印度的多采多姿。

戴國瀾表示,如果想了解印度,可能將照片貼滿整個國家圖書館,也沒辦法呈現印度的全貌,印度是一個值得一去再去的國家。

曾淑賢表示,感謝印度台北協會與國圖進行雙邊多元合作,藉由整合各種文化資源,協助大眾深度了解和體驗其他國家的文化、風土民情,開拓更寬廣的全球視野。

印度台北協會指出,印度去年自疫情之後首次開放觀光,印度民航總署也在今年3月公告恢復國際航班,雖然目前台灣前往印度的直飛航班尚未重啟,但航空公司早已積極部署,為即將重新開航做好各項準備。

印度台北協會表示,印度自7月12日起開始承認台灣的疫苗接種證明,只要完整接種兩劑以上的COVID-19疫苗,自台灣入境印度時,就無需進行PCR檢測,入境印度之後也不需要隔離,相信在不久的未來,台灣的旅客就能有直接便利的方式前往印度旅遊,親眼見證印度各地獨特的風情。

「台灣眼中的印度攝影展」(INDIA from the Eyes of Taiwan Photography Exhibition)展覽期間為7月27日到8月25日,每周一休館不開放,展覽時間是上午9時到晚上9時,展覽地點在國家圖書館一樓館史資料室。(編輯:翟思嘉)1110727