金管會今（27日）針對漢泰保經與馬可維茲保經做出撤照決定，主要是因為2家公司未依規彙報財業務報表，且擅自停業，最終依照保險法第167條之2規定，廢止許可，並註銷執業證照。

金管會表示，漢泰保經因未彙報108年度財業務報表，經金管會於110年7月15日處分在案，惟110年仍未依規彙報109年度財業務報表，並經公會回報失聯，另經查有擅自歇業他遷不明之情事。

此外，馬可維茲保經也前因未彙報108年度財業務報表，且擅自停業，經金管會於110年7月15日處分，並准予停業至110年8月29日；惟110年仍未依規彙報109年度財業務報表，並經公會回報失聯，另未於法定期間申請復業或展延停業，又自110年8月30日起有擅自停業情形。

金管會強調，該2公司違規事實明確且情節重大，核與保險法第163條第4項及第8項授權訂定之保險經紀人管理規則第27條第1項、第2項、第43條第1項及第49條第18款規定不符，依法廢止許可，並註銷執業證照。

金管會呼籲，保險經紀人公司經營保險經紀業務應確實依保險法相關規定辦理，並應強化法令遵循機制，以維護消費者權益及健全公司經營。