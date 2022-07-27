2022屏東電影節熱鬧開鏡。（林和生攝）

2022屏東電影節選在27日熱鬧開鏡，今年徵件主題「屏東Come True」，共有10組團隊從全台143件優秀劇本中脫穎而出，競逐60萬元首獎獎金，屏東縣長潘孟安向劇組喊話，這片土地不會拒絕任何一顆種子扎根、萌芽，邀請大家發揮創意，與國境之南談場轟轟烈烈地戀愛。

潘孟安表示，電影產業是燃燒自己的工作，需要熱情來維持，期許年輕團隊們勇敢作夢，才有改變的力量，屏東就是提供給懷抱夢想的電影人一個Dream Come True的地方，歡迎有夢想電影人到屏東，讓優秀作品世代相傳。

此屆電影節邀請熱門影集《華燈初上》導演連奕琦擔任活動大使，連說，從踏入電影界、每年都要來到屏東取景，從《海角七號》開始，華語電影市場展現一番榮景，陸續有許多優秀電影人被看見，他認為這是年輕創作者被看到的好機會，因為「屏東永遠跟你來真的！」

已二度參賽的導演施曼妮說，自己是土生土長屏東人，希望透過作品行銷家鄉，這次據本描述生長在元宇宙內的小男孩，從沒到過沙灘、吃過生魚片，在父母促使下，進入鳳梨園、觀賞關山日落及滿天星斗，預計會從北拍到南、由山到海，帶領觀者感受屏東美麗風情。

屏東電影節歷經1個月徵選，共吸引143組團隊參賽，最終選出10組優秀劇本，每組入選團隊皆可獲得10萬元拍攝補助金，同時安排評審委員與所有團隊一對一專業交流，現場討論劇本改寫方向及分享拍片指南，期許能夠展現更加精彩作品。

屏縣府傳播處表示，未來將舉辦首映會、下鄉放映，播映10部入圍佳作，並開放網路票選，邀請民眾一起欣賞、選出心中最愛的作品，共同決定「網路人氣獎」得主。