高雄市苓雅分局25日巡邏時，看見賴姓男子駕駛的黑色轎車違規闖紅燈，於是將車主攔下，面對警方詢問有無喝酒時，賴男還斬釘截鐵地說沒有，沒想到警員要求他吐一口氣，濃濃的酒氣馬上飄出，賴男才承認酒駕，酒測後酒測值達0.58，依公共危險罪移送偵辦。

苓雅分局成功路派出所行經中華、三多路口時，發現賴男闖紅燈左轉，警員尾隨至中山二路及三多三路路口時將賴男攔下，並告知賴男闖紅燈的違規事實，賴男辯稱是因為朋友一直打電話，讓他未注意到號誌，才會違規。

警員詢問賴男有無喝酒時，賴男也斬釘截鐵地回答「沒有！」不料警員要他脫下口罩吐一口氣，滿滿的酒味飄出，剛剛說的謊馬上被警員識破。

賴男表示，與友人在KTV夜唱飲酒完後，相約續攤吃早餐，因為貪圖一時方便才會駕車前往，沒想到違規闖紅遭到警方攔查，說的謊也被警方戳破，警員告知拒測及施測個別的法律效果後，賴男猶豫許久，最後選擇施測，經酒測後酒測值達0.58，依公共危險罪移送偵辦。

苓雅分局呼籲，酒後駕車將嚴重影響駕駛人的行車判斷，不僅危害自身亦將危害其他用路人行車安全，警方將持續加強取締酒後駕車，請民眾勿心存僥倖酒後駕車上路，保護自己與他人。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障