台北市長柯文哲任內最後一場台北上海城市論壇日前謝幕，由於議會曾下但書要求共機、共艦若持續擾台，將不得動支預算，引發各黨派議員譁然，北市議會民進黨團27日提案反擊，要求在市府違反決議的情況下，雙城論壇相關費用不得動支及核銷，該案最終三讀通過，還有議員嗆說「讓柯文哲自己買單吧！」

雙城論壇爭議延燒，上周台北市議會大會時，綠議員批評市府將議會但書當屁，無視兩岸現況，並質疑今年論壇僅舉辦1小時，花費卻高達95萬，要求市府說明，但市府函文卻說，共機共艦持續擾台、兩岸氛圍不佳等語，非屬地方政府法定權責及所轄業務，舉辦前也有告知陸委會相關規畫，因此經費支用並未違反議會但書。

稍早議會再開大會，民進黨議員簡舒培詢問雙城論壇經費來源，北市秘書長陳志銘回應，是用秘書室預算下的雙城論壇139萬的科目來支應，簡追問動支前是否有來函告知議會，陳則說，去年下但書時有授權給市府認定，但初步認定共機共艦擾台沒有持續，不過還是有謹慎去問陸委會，看看有無反對意見。

簡舒培此時詢問議長陳錦祥，既然議會已經下但書，無論市府如何認定，是否應該來函和議會報告，「還是高興用就用，那下但書有何屁用？」，強調此舉非常嚴重藐視議會，陳志銘也說沒發公文通知，程序顯然出現大問題。陳錦祥則說，若市府認為但書無法執行，必須在預算案通過30天內提出覆議，但尚未收到。

簡舒培開嗆，市府未在法定時間內來函覆議，代表接受但書內容，豈料市府動支前都沒發文說明要動支該筆經費，白紙黑字都沒來，根本沒把議會放在眼裡，社民黨議員苗博雅強調，議會但書文字是在6次政黨協商下的產物，當時台北市副市長黃珊珊也在，如今卻自作主張羞辱議會，建議議會法規室寫意見送監察院調查。

新黨議員李慶元質疑，市府來函說明的內容簡直「混帳到極點」，竟說擾台定義非屬地方法定權責，沒看過這種對議會如此傲慢的市政府。國民黨議員游淑慧也說，8年來柯文哲所辦的雙城論壇太過空洞，沒拿出城市交流的項目和成績，那花錢這些幹嘛，最後淪為柯自己的舞台。

結束連番炮轟後，大會接著審理民進黨團提案，內容談及市府2022年所舉辦的雙城論壇，已違反議會於通過該項預算時所做的決議，相關支出不得動支預算及核銷，該案獲現場議員支持，最終三讀通過，意即市府必須另外找財源填補95萬的雙城經費缺口，不得使用原訂預算科目。