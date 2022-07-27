菲律賓呂宋島今(27)日於當地時間上午8時43分發生規模7.1強烈地震，震源深度10公里，美國地質調查所(USGS)後將此地震規模下修為7.0。中央氣象局表示，根據氣象局檢視台灣沿海潮位站即時觀測資料，未觀測到明顯海嘯波訊號。

中央氣象局地震測報中心表示，依據美國地質調查所(USGS)公告資訊，台灣時間2022年7月27日上午8時43分在菲律賓呂宋島，發生規模7.1強震，震源深度10公里，後將此地震規模下修為7.0，此次震央位於北緯17.560度、東經120.801度。

地震測報中心指出，本次地震發生菲律賓陸上，距離台灣墾丁國家公園約490公里，根據太平洋海嘯中心通報，該中心研判該地震不會在太平洋地區引發海嘯威脅，故未發送海嘯消息；根據氣象局檢視台灣沿海潮位站即時觀測資料，亦未觀測到明顯海嘯波訊號。

地震測報中心表示，本起地震對台灣無直接影響，民眾無須驚慌，若已赴或近期規劃前往相關地區的國人，須留意自身安全並隨時注意最新資訊。