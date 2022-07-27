綠草如茵的蘇西公園，透過上、下層設計，增加遊憩空間，結合原有植栽綠化步道，具備親子共融遊戲場，有滑梯、攀爬網、鞦韆、玩沙池、平衡跳樁等多元遊憩設施。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

綠草如茵的蘇西公園，透過上、下層設計，增加遊憩空間，結合原有植栽綠化步道，具備親子共融遊戲場，有滑梯、攀爬網、鞦韆、玩沙池、平衡跳樁等多元遊憩設施。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

綠草如茵的蘇西公園，透過上、下層設計，增加遊憩空間，結合原有植栽綠化步道，具備親子共融遊戲場，有滑梯、攀爬網、鞦韆、玩沙池、平衡跳樁等多元遊憩設施。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

綠草如茵的蘇西公園，透過上、下層設計，增加遊憩空間，結合原有植栽綠化步道，具備親子共融遊戲場，有滑梯、攀爬網、鞦韆、玩沙池、平衡跳樁等多元遊憩設施。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

斥資3千萬打造的蘇西活動中心、蘇西公園2項重大建設，終於在27日正式啟用，並進行揭牌儀式。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮坐擁山海絕佳美景，適合長者慢活，鄰近蘇澳鎮公所的蘇西社區，斥資3千萬打造的蘇西活動中心、蘇西公園2項重大建設，終於在27日正式啟用，並進行揭牌儀式；鎮長李明哲表示，此活動中心將有助於凝聚居民情感，成為地方居民集會活動、放鬆身心的首選場地。

根據縣府民政處統計資料，宜蘭縣65歲以上老年人口占比18.3％，其中超高齡地區，蘇澳以21.41％居冠，將近4萬人的蘇澳小鎮，逾2成居民是長者，故打造樂齡友善設施、營造長照托老據點，為蘇澳鎮公所一直以來的施政重點項目。

蘇西活動中心原為1層老舊、狹小的建築，配合政府推動長照2.0老年照護計畫，公所積極跟衛生福利部爭取前瞻基礎建設經費，於2010年動工興建，總經費2千2百多萬元，打造2層樓共237.12坪的空間。

其空間規劃1樓為蘇西活動中心，提供集會研習活動使用；2樓則為日間照顧中心，提供社區托老服務，也是蘇澳鎮繼衛生所、社福長青館啟用後，第3處提供托老服務的場所；整棟敞亮的新建物，附設無障礙設施與電梯，更符合長者需求。

而與活動中心僅隔1條馬路的蘇西公園，昔日為先人長眠地，歷經協調、遷葬後，以「花園城市」為設計主軸，執行2期綠美化工程建設，總經費1280萬，公園總面積6500平方公尺。

綠草如茵的蘇西公園，透過上、下層設計，增加遊憩空間，結合原有植栽綠化步道，打造蘇澳首座取得TAF認證安全標章的全齡化公園，且具備親子共融遊戲場，有滑梯、攀爬網、鞦韆、玩沙池、平衡跳樁等多元遊憩設施。

為求使用安全無虞，公所同時向財團法人全國認證基金會申請「遊戲場域安全認證」，於今年7月13日取得公共兒童遊戲場設備檢驗合格報告，以確保公園設施，皆符合國家安全標準；未來公所將全力爭取第3期工程，在現有環境基礎上，讓公園設施再升級，讓民眾可以安心、放心享受其中。

李明哲表示，一個活動中心不僅是一個社區大家聚會的場所，在周邊打造親子共融遊戲場的公園、建置槌球場，附近也有衛生所、代表會跟公所，說明蘇西社區這不僅適合辦公、休閒且生活機能很好的一個地方，公所將持續推動整個蘇澳地區，提升鎮民的生活品質，為蘇澳建設更多新亮點。