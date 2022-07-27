前衛福部長陳時中在自傳新書《溫暖的魄力》中，推崇中共毛澤東接班人林彪「帶兵又帶心」。國民黨主席朱立倫今批，陳起手式沒感謝醫護同仁與全民防疫努力，卻稱讚共產黨林彪，貶抑前行政院長陳誠推動土地改革對經濟貢獻，令人詫異。

前衛福部長陳時中在自傳新書《溫暖的魄力》中，推崇中共毛澤東接班人林彪「帶兵又帶心」。國民黨主席朱立倫今批，陳起手式沒感謝醫護同仁與全民防疫努力，卻稱讚共產黨林彪，貶抑前行政院長陳誠推動土地改革對經濟貢獻，令人詫異。（周志豪攝）

朱立倫指出，當前疫情還是相當嚴峻，每天還有數萬人染疫，累計染疫死亡人數逾8700人，疫情這麼嚴重，防疫指揮官卻臨陣落跑選台北市長，籲台北市民在年底台北市長選舉支持國民黨台北市長參選人蔣萬安才能要還台北市民公道。