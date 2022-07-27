一名看來健康的病患居然中風了，他與親友百思不得其解，因病患無「三高」疾病，也不菸不酒、體態適中，且規律運動。經過急診、住院的檢查，病患被診斷為缺血性腦中風，中風原因為「心房顫動」。醫師表示，比起三高、肥胖、抽菸等顯而易見的腦中風危險因子，心房顫動無聲無息，卻也更加可畏。

●缺血性腦中風 心房顫動傷害不可逆

該病患某天突然發覺單側指尖麻木、抓握無力，經過一個晚上不見好轉，次日決定到神經科門診問個明白。由於「突發性的神經學症狀」伴隨有急性腦中風的疑慮，神經科醫師將病患轉介至急診。經過急診、住院一連串的檢查，張先生被診斷為缺血性腦中風，中風的原因來由於「心房顫動」。

●心房顫動疾病 無聲無息不容小覷

台北市立聯合醫院中興院區神經內科主治醫師徐廷儀表示，心房顫動（atrial fibrillation）是臨床上最常見的一種心律不整，估計約2%的民眾曾有過心房顫動的發生，且隨年紀增加，心房顫動發生比率也增加。當心房組織內產生不正常放電，導致心房收縮得忽快忽慢，是為心房顫動。

心房顫動除了可能導致心悸、胸悶、血壓降低等症狀外，更將使血液於心房內產生擾流、凝集為血栓，當血栓隨著血流流出心臟，便容易堵塞血管造成器官栓塞，如栓塞於腦部便是心因性腦中風；比起三高、肥胖、抽菸等顯而易見的腦中風危險因子，心房顫動無聲無息，卻也更加可畏。

●預防心房顫動 規律用藥追蹤

徐廷儀提醒，心房顫動的危險因子包含年長、高血壓、心衰竭、糖尿病、甲狀腺機能亢進。一旦診斷出心房顫動，患者需規律服用「抗凝血劑」，避免血液凝集產生血栓。規律服藥及回診、留意抗凝血劑療效與副作用，是與心房顫動和平相伴的秘訣。

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