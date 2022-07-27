談及對手民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲事件，張善政再次強調「政治人物誠信比學問更重要」。（陳夢茹攝）

重擊林智堅、陳明通 余正煌發3點聲明：再說我抄襲就告

國民黨桃園市長參選人張善政、八德區議員參選人楊朝偉聯合服務處27日率先成立並舉行揭牌儀式，談及對手民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲事件，張善政再次強調「政治人物誠信比學問更重要」，讓民眾更了解事情資訊，心中的尺才能去衡量。

論文事件中林智堅陣營希望蘇宏達能迴避，對此張善政回應，學校都已經成立委員會，不要用政治干預學術，要讓學校有充分自主權將學術倫理維護好，建議大家在這節骨眼上要尊重學術自主權。

張善政說，余正煌出面聲明自己的論文沒有抄襲，希望能有更多細節，不斷讓社會知道，才能讓所有的民眾了解論文案是怎麼一回事，我不斷強調「政治人物的誠信比學問重要」，所有民眾在了解這些資訊以後，心中那把尺更容易去斷定、衡量。

張善政表示，國民黨提名30多位參選人，會有其他聯合服務處陸續成立，所有人都團結一起，很快會把選戰氣氛帶起來，表現團結的氣氛，至於議長則有表達善意，其實不只議長，所有人都希望同心協力把選戰打贏。

張善政昨天發文稱富邦悍將球員林哲瑄「旅長」，張善政直呼「非常歹勢」，這是我們的錯誤，跟大家特別表示歉意，重點是希望他早日康復，也跟林哲瑄表達盼他早日康復的祝福。