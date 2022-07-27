竹筍季節到了，又正值夏天，不少人會做涼拌竹筍，增加食慾又消暑。營養師介紹，竹筍不僅好吃，還富含維生素B1、B2、C及纖維質，可以幫助腸胃蠕動，但竹筍纖維較粗，因此有胃潰瘍或正值痛風期的患者不宜多吃。

營養師簡若庭在臉書粉專「若米營養師」指出，竹筍屬於低熱量的蔬菜，更是減肥的幫手，除了富含維生素B1、B2與維生素C外，還有豐富的纖維質，能夠促進腸胃蠕動，幫助消化、防止便秘，有效預防大腸癌與直腸癌。

簡若庭營養師也提醒，竹筍雖有豐富纖維，但也含有較多的粗纖維，若有胃潰瘍症狀的患者，不宜多食用，正值痛風發作期的病人，也暫時不要碰竹筍。另外，目前是竹筍產季，因此許多人會大量購買，簡若庭也分享買回家後的最佳保存法，竹筍若用水浸泡，放置在冰箱裡，勤奮換水大約可保存5天。

根據《健康2.0》報導，竹筍除了富含膳食纖維，還有鉀離子和礦物質鎂，但若炒過或煮湯，大部分的鉀離子會流失，因此建議民眾夏天吃筍時，最好選擇用涼拌的方式料理，能夠留住較多的鉀離子，在調味方面，沾少許醬油就好，不要沾美乃滋，以免攝取過多反式脂肪，提高心血管阻塞風險。