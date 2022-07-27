國軍年度重頭戲「漢光演習」正如火如荼進行，卻有國軍單位執勤期間開趴，歡送上級長官！讀者向《中時新聞網》爆料，國軍岡山醫院26日為屆退院長江國超舉辦歡送會，院內許多人被動員參與，甚至要求私人繳交800元，購買送江的精品。

爆料者指出，國防部已下令漢光期間禁止類似活動，且軍醫院得換上迷彩服，配合演習相關科目。但岡山醫院由副院長杜旻育帶頭，於本周二中午11點至1點，歡送江國超。

江國超收到一件價值逾萬元的精品外套，當場打開來看。（讀者提供）

承辦人（修護組組長陳定宗）負責收錢，每人繳了800元，買一件價值1萬300元的B牌外套，以及訂作一個4800元的老鷹琉璃紀念座，送給江當退休禮物。活動連流程表都有，11點20分由杜旻育、陳定宗開車接江國超抵達場地；11點30分，「請同仁站在彈射椅紅毯兩側，鼓掌歡迎院長入座」等。

場地布置的看板，更寫著「連續10年以上參與國際航空醫學會，是您對航空醫學的熱愛，使我們更加崇拜您」等祝賀詞。爆料者看不下去，痛批長官們也不想想其他單位正揮汗如雨地演習，好意思花錢開趴。

空軍航校前學務長林毓峯認為，漢光演習期間，三軍統帥蔡英文總統風塵僕僕赴各部隊視察督導，岡山醫院竟有空舉行歡送派對，叫第一線的實兵部隊情何以堪。