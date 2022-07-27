聯發科將開發「新竹專二」設立企業營運總部，用地內百年榕樹和「十三甲伯公廟」將依相關規定保留。（羅浚濱攝）

縣長楊文科推動AI智慧園區帶來磁吸效應！聯發科取得高鐵新竹站前的「新竹專二」地上權，將投入90億元設立企業營運總部，用地內的百年榕樹和「十三甲伯公廟」是否拆遷？立委林為洲要求交通部鐵道局到地方召開說明會，鐵道局回覆聯發科計畫書是保密，老樹和伯公廟將依照相關規定保留，不需開說明會。

縣府推動AI智慧園區以設定地上權的方式招商，有智邦科技、緯創資通、普生生技及義隆電子4家大廠將設立營運總部，交通部鐵道局以相同方式辦理「新竹專二開發經營案」，6月由聯發科新成立的旭源投資公司得標並簽約，預定2027年設立企業營運總部。

新竹高鐵站前5252坪的「新竹專二」產專區用地內，有一株200多年老榕樹，將百年歷史的「十三甲伯公廟」整個包圍，2015年規畫為平面停車場要拆遷，當時林為洲出面為老樹和老廟請命而「原地保留」。

林為洲說，他一向主張科技、生態及文化三者並存，聯發科取得新竹專二開發案後，老樹和十三伯公廟是否要拆遷？日前他要求鐵道局到地方召開明會，得到聯發科計畫書是保密，將以相關規定原地保留，不須要開明會的答覆。

林為洲指出，鐵道局說明依照新竹縣政府2018年發布的變更高速鐵路新竹車站特定區計畫（第三次通盤檢討）細部計畫案所定，老樹和伯公廟由開發單位來做保留，當初招標文件申請須知也有說明，若聯發科要變更計畫，也要跟鐵道局來申請，但鐵道局不會同意變更計畫。

同時，依照縣府2018年發布細部計畫案保存處理原則所定，十三甲伯公廟應由高鐵主管機關於未來開發時，將老樹就原定予以保存。由於縣府無法預知未來開發者，因此保存處理原則，由鐵道局作為開發權責單位。

林為洲說，現在新竹專二完成招商，鐵道局業務單位認為依縣府該細部計畫書的古廟老樹相關規定，應由聯發科來做保留。

縣府產發處長陳偉志說，聯發科需按細部計畫案規定不能將老樹和伯公廟遷移到區外，後續要開發新竹專二會向縣府申請建使照。