南部某高中1名女學生被男老師當眾問「屁股有沒有刺青？」、還表情淫邪笑說「給我看」，經校方性平會調查涉及性騷擾，她提出民事求償，男師矢口否認，但法官認為數名學生證詞一致，判決該名老師賠償3萬元確定。

女學生指控3年前這名男老師上課時，當著全班面前，突然問她「有沒有刺青？」，她回說「就算有也不會給你看」，男師還追問「刺在哪？」，她說「刺屁股、你想看喔」，男師表情淫邪笑著說「好啊，給我看」。

女學生指述，經過這件事，感覺噁心又非常不舒服，常做惡夢，身心受折磨，備感遭到冒犯，身心受到極大折磨，此後也盡量躲開男師，因而提訴請求賠償20萬精神慰撫金。

男師辯稱，當時有1名男學生在點名時躺在地上，其他學生起鬨說這名男生有刺青、不要記曠課，有另名女學生自爆屁股有刺青、還問要不要看，他訓斥女學生後被她模仿蠟筆小新的口氣回說「哦，想看喔！」，但他並未理會，沒想到事後校方展開調查。

男師認為，事隔多日後，校方才說要調查性騷擾，且性平會並非調查的學生，與他上述所說的學生並非同一人，調查報告的內容有疑點，懷疑學生虛構，挾怨報復，應駁回求償。

但一審法官認為，學校的性平調查報告屬實，男師與女學生確實有女學生所指稱的對話內容，男師明顯有表達要看女學生身體隱私部位的意思，已逾越師生互動的分際，屬《性平法

》所定義的性騷擾，經考量雙方的地位、學經歷及經濟狀況，審酌女學生受到的精神痛苦程度，判決男師賠償3萬元。

男師提出上訴，仍矢口否認有對這名女學生性騷擾，堅稱與該女學生素來少有互動，不可能性騷擾她。

但二審合議庭法官認為，有數名學生證稱事發經過，描述的情形高度一致，足認男師確有不當言語性騷擾女學生，維持一審判決，全案確定。

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