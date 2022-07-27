民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲、棒球場爭議，民進黨前立委林濁水今表示，論文門、球場門雙門夾擊，效應加乘，「選那一個，主席和林智堅該決斷了」。

林濁水說，梗（應為撐的台語）到現在，主動解決的話整個選情肯定重挫；但是被動，等台大處理的話，將整個崩盤。

林濁水說，重挫還可以力圖回升，崩盤就慘了，重挫和崩盤實在差太大，不宜再幻想用超強意志力繼續梗（撐）就可以過關了，選那一個，主席和林智堅該決斷了。

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