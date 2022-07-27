新北人口眾多，淡江大學專任助理教授、民進黨新北市議員參選人彭莉惠今卻指出，她有位國際友人上新北市的英文官網想確認新北市居隔的細節，沒想到新北市最新的一則英文新聞竟是2019年6月17日，讓她直呼：「這也說明了，為什麼國民黨在新北市執政17年，新北市民的光榮感在六都裡是後段班！」

彭莉惠今日（27）在臉書發文表示，她5月4日時在粉專上提及有國際友人擔心疫情，因此上新北市的英文官網想確認新北市居隔的細節，沒想到新北市最新的一則英文新聞是2019年6月17日，更沒有任何英文防疫的說明，她當時還批評「新北市跟國際的距離是2年11個月又17天」，但很顯然的，現在跟國際的距離已經擴增到「3年2個月又10天」

彭莉惠指出，後來她那位國際友人是在屏東縣政府的官網，找到所需的英文防疫資訊。彭痛批，在國際友人的心目中，大台北首都圈的新北市，帶給他們就是這樣的感受，這也說明了，為什麼國民黨在新北市執政17年，新北市民的光榮感在六都裡是後段班。

彭莉惠不忘強調，交通部前部長、民進黨新北市長參選人林佳龍，在粉專上刊出了一篇「人才即是未來」的文章，她也非常認同林所強調的「加強人才國際化的廣度與深度」、「持續提升台灣的國際競爭力」等理念。