漢光演習第三天，空軍第五聯隊飛機失事搶救演練。 自中華民國空軍臉書。
漢光演習第三天，空軍第五聯隊飛機失事搶救演練。 自中華民國空軍臉書。
漢光演習第三天，空軍第五聯隊飛機失事搶救演練。 自中華民國空軍臉書。
漢光演習第三天，空軍第五聯隊飛機失事搶救演練。 自中華民國空軍臉書。

漢光38號演習第三天操演，空軍臉書貼文指出，空軍第五聯隊進行飛機失事搶救演練科目。空軍第五戰術混合聯隊於今(27)日「漢光38號」演習執行「飛機失事搶救」課目，模擬戰機遭遇突發事件或緊急狀況時，積極搶救、降低裝備及人員損傷，迅速恢復作戰能力。

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#空軍 #漢光演習 #飛機失事 #演練