漢光演習第3天 空軍第五聯隊進行飛機失事搶救演練 15:482022/07/27 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 漢光演習第三天，空軍第五聯隊飛機失事搶救演練。 自中華民國空軍臉書。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 漢光演習第三天，空軍第五聯隊飛機失事搶救演練。 自中華民國空軍臉書。 漢光演習第三天，空軍第五聯隊飛機失事搶救演練。 自中華民國空軍臉書。 漢光38號演習第三天操演，空軍臉書貼文指出，空軍第五聯隊進行飛機失事搶救演練科目。空軍第五戰術混合聯隊於今(27)日「漢光38號」演習執行「飛機失事搶救」課目，模擬戰機遭遇突發事件或緊急狀況時，積極搶救、降低裝備及人員損傷，迅速恢復作戰能力。 漢光演習仿俄烏戰爭挖戰壕 存糧30天打城鎮保衛戰 漢光演習實兵演練 模擬台北港遇襲 漢光仿俄烏戰挖壕溝 截擊登岸共軍 #空軍 #漢光演習 #飛機失事 #演練 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漢光演習首日 戰機戰力保存飛東部機場 09:582022/07/25 政治 蔡總統出海視導 國造鎮海火箭彈射擊 04:102022/07/26 政治要聞 萬安演習示範里今預演 黃珊珊：戰爭來台北成第一空襲目標 15:332022/07/22 政治 中共空軍首批院校直接培養殲-10飛行學員結業服役 12:312022/07/22 兩岸 漢光演習明登場 國防部發布「同心32號」演習令 12:002022/07/24 政治 退役軍人每天被老婆罵到狗血淋頭 面子掛不住喊離 法官卻不准 14:102022/07/24 社會 海空聯合作戰演練 總統明登艦視導 04:102022/07/25 社會新聞 預防臨軌工程出包事件重演 台鐵、鐵道局模擬演練 13:292022/07/24 生活 美國終於願意提供戰機 烏克蘭卻反怒嗆「一句話」 23:502022/07/24 軍事 漢光演習25日登場 大陸偵察艦現蹤花蓮外海 17:262022/07/22 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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