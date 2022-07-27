七堵崇智街變電箱26日又冒出火花，台電緊急斷電維修，附近攤商怨聲載道，直言常無預警停電，若電器損壞，台電會負責嗎？趕至現場的市議員楊秀玉也表示，近兩個月崇智街頻傳變電箱故障，要求台電徹底檢修，別讓民眾心驚膽跳。台電表示，已就該組變壓器設計汰換。

楊秀玉表示，26日下午1時許，接獲民眾投訴，指崇智街及光明路口電桿上的變壓器又冒出火花，擔心發生意外。經聯絡，台電派員緊急趕至現場，並斷電檢修。雖然10分鐘後便恢復供電，但附近的攤商及民眾對於近來頻頻發生類似事件都表示非常不滿。

附近的攤商憤怒地表示，6月就已經無預警停電4次了，其中，6月22日一天就發生兩次。對於攤商來說，一旦停電，電冰箱、冷氣等都無法運作，最近天氣這麼熱，停電又可能會造成電器的損壞，台電會負責嗎？

楊秀玉指出，6月1日至今，基隆七堵崇智街便頻頻發生變壓器或變電箱故障，26日已經是2個月來的第五次，甚至曾經引發火警。因此民眾只要看到類似事件，都非常緊張。她要求台電應該要徹底檢修，別讓民眾整天擔心，不知何時會停電或發生意外。

台電表示，經研判，26日崇智街變壓器應該是引線接頭螺絲鬆動，導致接頭發熱，經搶修人員停電10分鐘，重新處理接頭處，接頭已無發熱情形，供電恢復正常。並表示近來天氣炎熱，用電量大增，現場原先設計的變壓器頻傳過熱負載，已就該組變壓器設計汰換。