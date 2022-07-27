由世界品牌實驗室（World Brand Lab）主辦的（第十九屆）「世界品牌大會」26日在北京舉行，會上發佈了2022年《中國500最具價值品牌》榜單，大陸知名的青島啤酒以2182.25億元（人民幣，下同）的品牌價值首次突破2000億元大關，並連續19年蟬聯大陸啤酒行業首位。

而青島啤酒公司旗下的嶗山啤酒、漢斯啤酒、青島啤酒博物館、王子以及TSINGTAO1903青島啤酒吧，也分別以530.85億元、312.05億元、289.29億元、45.85億元、40.25億元品牌價值同時上榜，合計青島啤酒及子品牌累計品牌價值超3400億元。

《中國500最具價值品牌》已連續發佈十九年，由品牌價值研究機構世界品牌實驗室採用「收益現值法」，基於財務資料、品牌強度和消費者行為分析進行測評。

盤點此次榜單，共有69個大陸品牌的價值超過1000億元，青島啤酒品牌價值與茅台、五糧液位列食品飲料行業前三，並在2021年實現營收301.7億元、年增率8.7％。

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