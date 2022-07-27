大陸女星蔣欣以宮廷劇《後宮甄嬛傳》飾演囂張跋扈的華妃爆紅，並接連交出《歡樂頌》、《情深緣起》等作品，同時，蔣欣的身材也屢次引發關注，她天生骨架較大，加上又是易胖體質，在鏡頭前很吃虧，不過在蔣欣曬出的近照中，她瘦出新高度，不只有絕美巴掌臉，還豪開深U秀美肌，整個人狂噴仙氣。

蔣欣今（27日）早在微博放送美照，為官方粉絲團慶生，照片中，蔣欣頂著丸子頭、淡妝入鏡，而總是微肉身材的她鏟肉有成，完全是瘦出新高度，不只有零瑕疵的巴掌臉，五官更是不見歲月痕跡，穿深U上衣的蔣欣大秀美肌和天鵝頸，整個人狀態好到不科學。

蔣欣穿深U上衣的蔣欣大秀美肌和天鵝頸。（圖／取材自微博）

蔣欣抱著一盆水果就往嘴裡塞，俏皮又不失甜美。（圖／取材自微博）

雖然瘦身有成，不過蔣欣在照片中仍開啟吃貨模式，抱著一盆水果就往嘴裡塞，模樣俏皮又不失甜美，網友也驚呼她瘦太多「怎麼瘦成這樣」、「真瘦 鎖骨能撐船」、「好漂亮」，蔣欣則幽默回應：「因為衣服太肥了」。

其實，身高171公分、體重55公斤的蔣欣不算胖，但她天生骨架較大，在鏡頭前很吃虧，還因此被歸類為微胖女星的行列，蔣欣多次也被酸在螢幕上太胖、很大隻，不過樂觀的她不以為意，除了自嘲是「微胖代言人」外，蔣欣也高EQ表示希望透過演技、肢體語言詮釋好角色。