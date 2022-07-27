石岡中91道路中斷15年，重建工程今開工縮短往返距離。（台中市政府提供）

石岡區中91線於2007年柯羅莎颱風豪雨侵襲中斷，民眾需繞道而行，建設局啟動「石岡區中91線道路復建工程」，27日重建工程正式開工。建設局長陳大田說，復建長度168公尺，主要包含邊坡穩定、坡面保護、擋土牆及照明設施等工程，總經費約6000萬元；預定明年7月完工，將縮短山線往返市區距離。

「堅持在地居民的參與！」陳大田指出，中91線自2007年中斷以來，因與居民及地主就用地問題等無法達成共識，遲遲無法辦理復建，市府團隊透過多次會勘協調及辦理地方說明會了解民意；今天順利開工，感謝居民的配合，共同完善石岡區通行環境品質。

陳大田表示，中91線約1.7K處，因柯羅莎颱風豪雨造成邊坡滑移、道路中斷，考量該路對地方發展的重要性；盧市長上任後，編列經費辦理「石岡區中91線復建工程可行性規畫」，確立道路復建路線及主要工程項目。

陳大田表示，市府於去年辦理「石岡區中91線道路復建工程」設計案，進行道路復建設計工作，同時為確保道路永續使用及降低邊坡擾動，規畫EPS輕質填方及設置坡面保護工程，完工後可維持坡面穩定性及用路人安全。

建設局強調，石岡區中91線是地方居民往返石岡市區及五福臨門觀光要道，也是地方重要農產運輸道路，復建工程完工後，將大幅提升順暢性，實踐「富市台中、新好建設」願景。