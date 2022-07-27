高雄市長陳其邁26日深夜帶著綠豆湯及包子特別慰勞清潔隊，並宣布309位臨時清潔人員清潔獎金明年從原本的4000元提升到5000元。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄市長陳其邁26日深夜帶著綠豆湯及包子特別慰勞清潔隊，並宣布309位臨時清潔人員清潔獎金明年從原本的4000元提升到5000元，且8月起每位清潔隊員將收到高雄市特色工作服，讓第一線辛苦的清潔隊人員有整齊、舒適的工作服可以替換。

陳其邁表示，垃圾清運、街道清掃、道路側溝清疏、資源回收、登革熱防治、環境消毒整頓以及COVID-19的防疫清消工作都屬於環保局清潔隊員工作的一環，民眾在高雄的大街小巷隨時可以看見清潔隊員忙碌的身影，必須跟他們說聲「辛苦了！」。

陳其邁指出，他上任後調整相關福利措施，增加370.8萬元預算，照顧辛勞的清潔隊員，他將清潔隊臨時人員的清潔獎金從去年起由3000元調升至4000元，以激勵臨時人員士氣，今年起更將臨時人員年終獎金納入預算編列，讓臨時隊員同仁過好年，而明年將再提升309名臨時清潔人員清潔獎金，從原本的4000元調升至5000元。

此外，陳其邁宣布，今年開始，端午節、中秋節出勤的同仁，將加碼給予加一補一的福利，讓大家在勞力工作後有好好休假的時間。而8月每位清潔隊員將收到屬於高雄市特色的工作服，讓第一線清潔隊人員有整齊整潔舒適的工作服可替換。