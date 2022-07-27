賓士汽車(Mercedes-Benz)周三上調了全年業績展望，預計今年集團整體營收將明顯增加，獲利將比去年稍微提高。賓士也公布第二季調整後稅息前獲利(EBIT)年增8%，來到49億歐元。

賓士此前的全年財測為，營收稍微增加，獲利持平於去年。

該豪華車廠也強調，烏克蘭戰爭、高通膨、升息、(中國)新冠疫情等帶來的不確定性，都會對公司帶來壓力。

然而賓士稱，訂單已滿，今年乘用車銷售預計略微增加，然其中頂級奢華車款銷售將強勁成長10%。

目前歐洲新的乘用車登記數量已連續12個月下降，但是富裕的消費者繼續消費，豪華汽車廠也能夠優先供應頂級車款，表現出更多適應力。

賓士的乘用車部門第二季的調整後營益率為14.2%，高於去年同期的12.8%；商務車的營益率從11.4%下跌到10.1%。

展望未來，該公司乘用車部門下半年的營益率將在12%~14%，高於此前財測的11.5%~13%。

賓士第二季賣出48.7萬輛乘用車，廂型商務車賣出10.0萬輛。集團整體Q2營收年增7%，來到364億歐元。