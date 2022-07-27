香港廉政公署今日（27日）起訴二人，控告他們涉嫌在2021年立法會換屆選舉期間，分別在個人社交媒體專頁轉載一個煽惑他人在選舉中投空白票的貼文。二人獲廉署准予保釋，以待周五(29日)在西九龍裁判法院庭訊。其中一人為前香港中文大學學生會長。

香港廉署今日分案起訴蘇浚鋒，22歲，項目主任；及陳星，58歲，福利工作員。兩被告各被控一項罪名，即在選舉期間內做出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《條例》)第27A(1)條。

蘇浚鋒，曾擔任香港中文大學學生會長。被控涉嫌於2021年10月30日至12月15日期間，在2021年立法會選舉中藉公開活動做出非法行為，即在個人社交媒體專頁上，轉載許智峯個人社交媒體專頁一個貼文，該貼文煽惑另一人以任何方式處置其選票，致使該選票在立法會選舉中被視為無效。陳星被控涉嫌在2021年立法會選舉中做出非法行為，於2021年10月30日至11月2日期間，在個人社交媒體專頁上轉載許智峯同一個貼文。