新北市府協助華南金融集團推動土城工業區約2200坪的基地都市更新，打造2棟新式工業廠房大樓，成為全國首例公股金融機構工業區都更活化示範基地。（新北市城鄉局提供）

為了鼓勵民間加速投資，並協助產業轉型，新北市近年積極透過都市更新、工業區立體化及整體開發等政策，提供產業發展空間。市府也協助華南金融集團推動土城工業區約2200坪的基地都市更新，打造2棟新式工業廠房大樓，成為全國首例公股金融機構工業區都更活化示範基地。新北市長侯友宜今出席揭牌儀式，期盼藉由示範基地，帶動工業區更新轉型。

全國編定工業區有63處，面積約3.5萬餘公頃，土城華南金都更基地位在土城民權街、大同街交會處，原本該基地是老舊廠房，但經華南金資產管理提出申請後，設置兩棟廠房大樓，未來將作為華南銀行企業營運總部資訊中心機房，基地也留設超過800坪開放空間，希望提升周邊環境品質，帶動產業發展。

新北市長侯友宜今出席時也細數上任以來政績，他說，新北市常被外界視為首都生活圈，不過其實發展較少，因此歷年來他積極實施工業區立體化、都市更新等政策，未來產業鏈都會聚集在三環六線的交匯點，這些交會點將帶動新北發展，其中五股垃圾山座落在整個北北基桃中心點，成功改變為五股夏綠地後，將帶動地方發展。

侯友宜說，新北市有地理區位優勢、交通物流完善、捷運動脈串連等三條微笑曲線，加上高端科技聚落發展，透過推動工業區立體化方案、多元都更活化既有工業區，將給予企業進駐空間，華南金選擇進駐新北，相信未來將可引導工業區多元重建，提供更多聚落能量，延續工業區產業發展。

城鄉局表示，新北市轄內工業區多元都更案有51件，申請基地面積約41公頃，其中土城編定工業區有10件都市更新案件，開發面積約10公頃，目前5案已核定實施，除了華南金廠已完工，現有中華工程、國泰人壽、安澤建設及勝仁針織施工中，完工後將可改善地方老舊廠房環境，並紓緩產業用地需求。