星重力數位科技於今（27）日宣布，取得知名IP正統多裝置續作《火炬之光：無限》港澳台代理權，並於今日開放預約註冊，同步搶先釋出首部中文預告片，帶領大家一窺新世代火炬之光的世界觀，同時預告第六位英雄參戰確定。《火炬之光：無限》將於7/28(四)-8/1(一)參加2022第四屆台灣國際電玩電競產業展，與玩家們提早見面！

《火炬之光：無限》強調自由暢快的打寶體驗，以及無拘束戰鬥流派的建構、不設制「體力」的限制，以及鼓勵玩家們能自由交易的市場機制，期盼帶給玩家們隨時隨地，都能暢快進行打寶之旅！

《火炬之光：無限》中文前導預告片 | 希望降臨

第六位英雄！希雅(Thea)參戰預告！

第六位英雄！希雅(Thea)參戰預告！

希雅是來自潘族的「神諭者」，她出生在擅長用羅姆牌占卜的「金加利」家族，自出生以來，希雅就擁有極高占卜天賦，聰慧美麗，受人敬仰。但如今的她，似乎像個沒有靈魂的精緻人偶，毫無生氣。到底希雅經歷了什麼過去，又看透了世界的什麼秘密，一切的一切，都將隨著故事而逐漸揭曉！

身為神諭者的她，似乎擁有與神溝通的能力，在戰鬥中可以透過預言來輔助作戰，產生出多種的戰鬥特性。遊戲將於10月正式上市，屆時玩家將可選擇六名英雄，來體驗更加與眾不同的戰鬥體驗！

今年十月上市！預約即日啟動！

強調BD自由構築、打寶激爽的《火炬之光：無限》，預計以多裝置的模式推出，玩家們將可以在多種裝置上暢玩打寶冒險，遊戲預計於今年10月正式上市，限時開放於Apple Store商店預約，而其他裝置的玩家，則可以前往官網來進行預約，完成預約活動。

今年十月上市！預約即日啟動！

現在參加事前預約，除了可於遊戲上市後，獲得各式各樣的虛寶之外，還有機會獲得獨一無二的限定裝扮，除此之外，官方更透漏，遊戲強調賦予玩家們自由暢快的打寶體驗，不會提供PVP機制，亦不採取高額Pay to win的付費設計，同時更鼓勵玩家們勇於創造戰鬥流派，挑戰每一個無限的可能性！

現在參加事前預約，還有機會獲得獨一無二的限定裝扮！

7/28(四)-8/1(一) 第四屆台灣國際電玩電競產業展參展預告

7/28(四)-8/1(一) 第四屆台灣國際電玩電競產業展參展預告

《火炬之光：無限》即將登台，並於宣布7/28(四) - 8/1 (一) 參加台北世貿電競展的活動，活動當中，玩家們除了可以在現場搶先體驗到《火炬之光：無限》的戰鬥魅力，還可以透過現場緊張刺激的挑戰，獲得精美的周邊獎勵。

《火炬之光：無限》7/28-8/1 台北世貿一館 D821 展區與您相見！