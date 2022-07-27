女優吳夢夢在成人界享有高知名度。（ModelTV提供）

《男優練習生－極樂天堂爭霸戰》領航女優陣容有季妍希（左）、出演「少年阿賓」走紅的蜜蘇（中）和雪千夏（右）擔任。（ModelTV提供）

MadolTV醞釀3年終於登台，今（27日）公布即將上線的真人實境秀節目《男優練習生－極樂天堂爭霸戰》，引起外界關注，預告中3名素人參賽者分享一路過關斬將的秘辛，讓人一窺成人界選秀的神秘面紗。

參賽素人競爭關卡激烈，解鎖超多成人姿勢，除日前公開的火車便當，連老漢推車也搬上大螢幕，參賽素人身上掛著計步器，站在健康步道墊上撐住領航女優的腰部進行衝擊，在限定時間內次數最多的即獲得勝利，簡直可比擬兩棲蛙人的「天堂路」。

ModelTV導演分享：「麻豆傳媒集團一直以來秉持著要為華語AV做到兼顧品質和創新的作品，這次推出的素人男優海選會是一個起點，接下來將會發行一系列的AV綜藝節目和原創劇集，期待能塑造華語AV第一個IP宇宙。」《男優練習生－極樂天堂爭霸戰》受到知名影評左撇子的電影博物館大力推薦，堪稱老司機小時候最愛的「東京情色派」再世。

李妍瑾亦表示：「這次參與競選的參賽素人遍及東亞，來自兩岸、港澳、星馬等華人地區，為華語區全球首創。」她更指出：「ModelTV完成不可能的任務！全球海選報名人數突破千人，經網路篩選和視訊面試後篩選最後300位，再經過成人領域專業人士和資深評論家共同挑選出3位進行最終決戰！」節目將於周六（30日）正式上架於影音串流平台ModelTV，將由李妍瑾、前反骨團員瑋哥和女優吳夢夢共同主持。