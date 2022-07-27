聯發科結盟英特爾，並強調有助於提升「成熟製程的產能供給」，市場認為，對台積電先進製程來說影響不大，但衝擊聯電、世界先進等二線晶圓代工廠。財經專家示警，聯電除了要當心大單被英特爾搶走，陸廠也是可怕的競爭對手。外媒揭露，大陸晶片產能快速擴張，至2024年之前要蓋31座晶圓廠，勢必引領成熟製程市場，許多廠商可能得向陸廠購買成熟製程晶片。

華爾街日報報導，中國大陸在興建新晶圓廠的腳步領先全球，主要為拉高半導體自給自足的目標加速邁進，在全力衝刺成熟製程之下，最終可讓更多買家依賴大陸的基本款晶片。

在全球晶片製造商爭相提高產量、緩解供應短缺之際，國際半導體產業協會（SEMI）統計，大陸晶片產能擴張速度是全球最快，預計在2024年之前，將興建31座大型晶圓廠並投入量產，超越台灣準備興建的19座、美國的12座，相當於台美總和。

報導引述晶片行業研究機構Omdia駐上海的研究總監Hui He說法指出，成熟製程晶片廣泛應用在汽車、智慧型手機以及其他電子產品的電源晶片，分析大部分電子產品不需要使用先進製程晶片。

據諮詢機構International Business Strategies數據顯示，預估到2030年，市場對28奈米製程需求是現在兩倍多，金額將達281億美元，雖然大陸28奈米產能僅占全球15%，但到 2025 年，將翻倍成長達到 40%。

報導稱，北京政府藉由全面發展成熟製程，引領大陸成為成熟製程晶片重要供應市場，未來更多廠商也不得不向大陸採購晶片。

財經專家阮慕驊在《理財達人秀》節目中提到，聯發科轉單英特爾，主要是成熟製程部分， 因此對聯電、世界先進等二線晶圓代工廠影響較大，由於大陸在2024年之前要建31座晶圓廠，陸廠成熟製程不容小覷，晶圓二哥聯電除了要當心大單被英特爾搶走，陸廠也是可怕的競爭對手。