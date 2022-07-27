鄭雨盛在連李政宰的第4次邀約才答應演出。（龍祥提供）

韓星李政宰憑藉Netflix影集《魷魚遊戲》成為全球家喻戶曉的演員，橫掃包含美國演員工會獎等多個國際影展的最佳男主角獎，近期更是衣錦還鄉拿下韓國青龍影劇大賞影帝，得獎上台時更不忘感謝他的生意夥伴兼老友鄭雨盛，2人除了是彼此的鄰居外，更合開了經紀公司，成為事業上的好夥伴，李政宰曾透露「我們一周要見7天」，因此也時常被影迷們戲稱為「清潭洞夫妻」。

不過在李政宰決定要首次自編、自導、自演諜報動作長片《獵首密令》時，鄭雨盛竟然直接拒絕，連李政宰「三顧茅廬」也沒成功，直到第4次對方才點頭答應。該片記者會上，李政宰忍不住大吐苦水表示，要拿劇本邀演員演出實在壓力山大。近期2人也接受了時尚雜誌的拍攝與訪問，只見熟男大叔如男孩般互相捧臉，照片釋出後隨即笑翻一票網友，更有網友敲碗要他們可以演出日本BL劇《昨日的美食》的韓國版。

而被問到，2人在《獵首密令》中飾演身在同一組織中，卻因立場不同而彼此對立相互猜疑的角色，而他們也分別以導演及演員的身分參與這部電影，然而神奇的是竟然一次架也沒吵過。李政宰表示：「基本上就是要多對話，因為對方的心情如何，除了本人之外，旁人是不會知道的。」而鄭雨盛則帥氣表示：「要能充分的表達自己的想法，工作上涉及個人感情是不專業的」。

電影講述南韓中央情報（KCIA）的海外組組長朴平浩（李政宰飾）和國內組組長金正道（鄭雨盛飾）都接到上級指示，要找出一個臥底在情報部深處的北韓間諜。當這個間諜開始洩露可能危及國家安全的最高機密時，兩位組長分別被指派互相調查對方，在這緊迫的狀況下他們若找不出這名臥底，自己可能就會遭到指控。將於8月26日在台上映。