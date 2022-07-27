韓國大財閥展現事業企圖心，近來頻頻公布全球投資計畫，LG集團27日也表示，才剛發布完最新財報的電池部門LGES (LG Energy Solution)，預定在歐亞地區覓地蓋廠。另外，主管化學事業LG Chem，則是已跟美國通用汽車達成協議，將長期提供對方電動車電池關鍵原料。

據悉，LG Chem與通用這份8年長約，預定從2022下半年合作到2030年底。韓國化學大廠這段時間將供應至少95萬公噸正極材料，大概可供500萬輛新電動車生產所需。

從目前的技術來看，電動車內的電池成本，約占50%左右最大。至於鋰電池中，又以正極材料占40%最多。同時，以磷酸鋰鐵與鋰三元為主的正極材料，也可稱陰極材料，是決定電池能量以及性能高低主要物件。

LG Chem這些陰極材料將供給Ultium Cells。這家合資公司，是由通用以及LGES所共組的。Ultium Cells在美國不同州都設有電池工廠，例如俄亥俄、田納西以及密西根。

至於專事電池製造與研發的LGES也表示，正在歐洲以及中國大陸除外的亞洲地區尋找合宜新生產基地。LGES指出，正在評估3月曾宣布，預定於本季興建的電池新廠計畫。3個月之內，外界就會知道LGES在亞利桑那新廠，這項13億美元左右的投資計畫，會不會因為投入成本太高而縮減。

LGES亞利桑那新廠預定生產的圓柱形電池，可望供應給特斯拉以及Lucid新創車廠。LGES於27日坦言，客戶對新廠的需求基本沒變，主要是自己在衡量美國通膨高得驚人，還有營建、物流成本大增等一些干擾營運因素。

由於需求仍在，但供給持續吃緊下，高檔電動車的銷售預估還需1年才會看見走下坡，屆時才可能影響到電池業者營收。不過，由於IPO(股票初次公開發行)半年的買賣閉鎖期已到，LGES股價受到賣壓影響27日走弱，一度曾大跌3%。