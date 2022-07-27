財政部近日發布「土地增值稅徵收概況專題」，近五年六都土增稅額以新北市、台北市、台中市最多。其中，台北市為各行政區遍地開花，但台中西屯區、新北新莊區連五年穩居土增稅額冠亞軍，主要為當地重劃區帶動大額土地交易。

土增稅為土地移轉時，稅局針對持有期間地價漲幅課稅，主要成長原因多為兩項，包括建商大舉收購土地、企業投資設廠前大量購入工業區土地。

去年我國土增稅額為1,100億元，創下近六年次佳水準、近十年第三高紀錄，也是連三年突破千億元大關。