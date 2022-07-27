原身兼中華大學董事長的民進黨發言人李妍慧，因林智堅的中華大學論文事件，而被外界質疑其「身份」，李妍慧表示，論文事件已變成政治操作，她不忍學校受傷害，基於保護中華大學，她已於21日的董事會上向董事報告去意，並於22日正式辭職生效。

前新竹市長林智堅論文事件，其中中華大學已證實林的論文審查委員會召集人、工管系主任馬恆已於上周請辭，而過去也因身兼民進黨發言人而被認為「身份」敏感的校董李妍慧，也被證實於22日辭去董事長。

李妍慧今天表示，中華大學目前已進入論文的學術審查程序，董事會一直以來都極力在維護委員會獨立審查的空間，社會大眾也應給學校空間，不應再針對此事作政治操作。

李妍慧說，論文事件後，因她個人的身份，讓整起事件被有心人利用拿去作政治操作與抹黑，並不斷的汙名化中華大學，她不忍學校持續受傷害，因此在事件發生後的首次董事會，親自向董事報告說明辭意，並於隔天的22日遞出辭職書正式生效，包括她自己與董事們，大家心中都是坦蕩蕩的，唯一想的都是如何維護校譽。

至於工管系主任馬恆，她根本不認識他，他的辭職是因媒體報導才知道的。她也強調，對自身的名譽她會捍衛到底，之前也已對相關人士對她的誹謗與攻擊向地檢署提告，希望外界 停止所有惡意的抹黑與攻擊。