新竹市立棒球場上周五啟用後，硬體設施落漆，加上疑似場地問題造成球員受傷，種種爭議讓各黨砲火隆隆，批評聲浪不斷，也引起新竹地檢署檢察官注意，日前地檢署已針對棒球場爭議剪報蒐集資料，目前正分案由檢察官偵辦釐清中，至於是否調卷、搜索、約談等具體行動，地檢三緘其口，拒絕回應。

新竹市前市長林智堅任內建設的市立棒球場於22日舉辦開幕戰，未料賽前就被民代指出多項缺失。正式開打後，接連3名球員受傷導致停賽，甚至富邦外野手林哲瑄撲接受傷，將手術治療，預估接下來整季泡湯，引爆全台球迷怒火。

因棒球屬國球，新竹地檢署也有檢察官為棒球球迷，針對棒球場多處缺失等問題，新竹地檢署表示已蒐集相關資料剪報依法處理，並主動分案由檢察官偵辦釐清事實中。

至於新竹地檢署所指分案為他字案還是偵字案？以及是否會有進一步的搜索、調卷、約談相關人等具體動作，新竹地檢署三緘其口，表示不便回應。