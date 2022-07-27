IKEA販售的鯊魚布偶是明星商品，IKEA全台門市今起限量販售55公分的小鯊魚，每店每天200隻，一名女網友表示，今早在內湖店，還不到10點營業時間，已有大批民眾在排隊，開賣後搶買小鯊魚的民眾擠成一團，有人一次抱走5隻，不到1小時就售罄，令她笑稱現場猶如「漁市場」。

排隊的民眾從手扶梯排到美食街，當中有不少年輕人，還有父母帶著幼兒搶買。（圖／翻攝自鯊魚俱樂部）

原PO今（27）日於臉書社團《鯊魚俱樂部》指出，IKEA內湖店10點開店前，就有排隊等待購買小鯊魚的人潮。根據她分享的照片來看，排隊的民眾從手扶梯排到美食街，當中有不少年輕人，還有父母帶著幼兒搶買。

店員緊急補貨小鯊魚。（圖／翻攝自鯊魚俱樂部）

原PO說，門市開始營業後，所有人全聚集在玩具區搶買小鯊魚，每個人人手一隻小鯊魚，架上瞬間被搶買一空，店員發現架上空了，又緊急再補一車，不到1小時就全數售完，現場宛如「漁市場」。網友們紛紛留言，「搶完小鯊魚，一身都是毛」、「我買了5隻回家」、「還好我在桃園店買了」、「天啊！我希望中午去還有」、「小鯊肉比較嫩（誤）」、「新鮮魚貨來了」。

該社團中更有人為了小鯊魚，要特別南下到高雄的IKEA搶購，希望在現場的網友能幫忙確認是否還有貨，見證鯊魚布偶的高人氣。