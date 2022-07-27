新北市今年舉行第3場聯合海葬，有12位先行者在家屬陪伴祝禱下，從八里渡船頭啟航回歸大海懷抱，其中有2位先行者賴姓夫妻，賴太太17年前離世後安葬在樹林納骨塔，賴先生今年6月以95歲高齡離世，為了完成兩人一起遨遊大海的遺願，家屬也將兩人骨灰一起灑向大海。民政局表示，新北有3處環保葬區，下葬人數逐年增加，後續海葬也將在8、9月份登場，各縣市、國籍人士都可申請。

民政局長柯慶忠說，環保葬不只有提供給剛往生的先人，安置在塔內或撿骨後火化的骨灰也可以安排環保葬，新北市有金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區、新店四十份公墓花樹葬區，每年都會固定舉辦海葬，從改制至今已有1萬2558人選擇環保葬，相較升格前成長約7.5倍。

本次送行賴姓夫妻的家屬表示，賴先生生前就認為傳統祭祀程序繁瑣，海葬較為簡單、環保、自然，不用麻煩他人，因此10多年前就交代子孫要採海葬方式，由於他生前與妻子感情要好，雖然賴太太早在多年前就已離世，家屬還是遵從長者遺願，為兩人辦理海葬，再續前緣。

另外，參與海葬送行的宋姓潛水教練也在兒子陪伴下回歸大海，宋先生兒子透露，爸爸生前擔任保全，但相當熱愛海上活動，時常跟朋友去釣魚，10年前經朋友推薦下，愛上潛水，因此只要放假就會跑到海邊，也在潛水公司擔任教練，他生前就已交代家屬，基於維護海洋，離世後一定要回歸大海懷抱，透過新北聯合海葬活動完成父親心願，家屬都非常感動。

殯葬處長黃秀川表示，民眾不只可以到海邊或植存、花樹葬專區悼念親人，市府也設置線上追思系統，去年系統升級後新增影音追思，可以上傳親人生前照片，並編製成影像。

另外，海葬需要考慮到海象狀況，因此會選在每年5月至9月辦理，今年8月26日、9月23日仍可報名參與，全程都是免費，有興趣民眾可洽新北市立殯儀館或新北市政府民政局生命終章網站（https://www.ca.ntpc.gov.tw/index.jsp）查詢。