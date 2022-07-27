新竹棒球場斥資12億重建，啟用後卻被發現觀眾席和賽場上皆有瑕疵，富邦悍將隊外野手林哲瑄23日更因撲球傷退，讓許多球迷看了相當心疼。而一名擁有專業園藝背景的網友，找到當時球場草坪施工的照片，精闢點出新竹棒球場草坪施工，其實有諸多問題。

原PO昨（27）日在《PTT八卦版》發文表示，其實運動草坪在台灣是一個非常冷門的專業領域，「冷門到新竹棒球場鋪草坪的數張照片公布時，沒有人看出這施工有一堆問題」。

他表示，競賽型的運動草坪和一般公園用草坪相比，標準和價格都高出數倍，在彈性、排水、均質、緩衝以及養護作業上都有嚴格的標準，草坪下方會有精心設計的排水及緩衝層，篩過特定比例的細沙，否則會影響到專業運動員比賽的安全性和公平性。

翻出新竹棒球場當初鋪設草坪的施工照來看，原PO分析，「草皮過於小塊且不均勻，可能會造成棒球有不均勻彈跳的情況，而草皮運輸堆太高、亂堆，也會影響草皮的品質，另外，鋪設草皮僱用的似乎是臨時工，而非專業操作人員，光是這些基本都沒做到，應該也不會用光達或雷射測量平整度，至於下方的排水層和緩衝層，公共工程通常看不到的部分更不樂觀」。

內行網友表示，競賽型的運動草坪在彈性、排水、均質、緩衝以及養護作業上都有嚴格的標準。（圖／擷取自PTT）

不僅如此，原PO還以國外運動草坪為例，解釋為何國外的運動草坪上，通常都會有格狀或是帶狀的顏色差異，「答案是除草機的刀片方向調整造成的效果」，原來，他們在割草時，除了會將設定高度以上的葉片割除，還會順著固定方向，把剩下的葉片翻轉壓折，這會讓一大比例的葉背朝向某個方向，由於葉子正反顏色不同，通常葉背較淺，遠看就會有色差。

不過這樣的修剪方式，需要特殊刀片和精確的方向控制，原PO指出，一般公園的揹式除草機做不到這樣的程度，且草皮的均勻度、品質都要達到一定水準，才能有這樣特殊的效果，因此，養護成本也會比一般景觀草坪高上數倍。