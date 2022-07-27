咖啡迷「啡」看不可！科博館《想入啡啡：細說咖啡》特展今天開幕，將展至明年4月底，展出咖啡機具蒐藏家林祚儀珍藏的近200件、橫跨5個世紀的歐洲機具，有古老16世紀阿拉伯人的手搖烘豆機、首度曝光世界第一台台商用專利蒸氣壓力式咖啡機，並與農委會合作推出「台灣咖啡」展區，介紹台灣咖啡的故事。
《想入啡啡：細說咖啡》特展由科博館、亞洲經典咖啡機具收集名家林祚儀共同策展，邀請行政院農委會試驗所及成真咖啡合作舉辦，針對咖啡歷史、農學、工藝、烘焙過程規劃六大主題，每天安排2場定時導覽，並在展區打造咖啡廳實景，規劃手沖咖啡、咖啡走讀等活動，展場也飄咖啡香。
科博館館長焦傳金在開幕記者會表示，「咖啡、茶葉及可可」被譽為世界三大飲品，科博館推過「茶葉」展、「可可」展，此次的「咖啡」從產量、產值到飲用人口皆是三者之最，希望可引領民眾認識咖啡，推動環境永續、公平交易等議題。他風趣地說，喝咖啡不只是「聊是非」，也可以「學咖啡」。
現場展品近200件、跨足5世紀，都是咖啡機具蒐藏名家林祚儀專研20多年來的收藏。從磨豆機、烘豆機到咖啡機，每件機具都經過精心修復，不但外觀精緻美麗，更兼具實用性。其中首度曝光世界第一台台商用專利蒸氣壓力式咖啡機，是歐洲MUMAC博物館利用原先的設計草圖復刻。
林祚儀表示，展品最主要的是50年代的義大利咖啡機及烘豆機，設備精美且具代表性，已網羅德國博物館、義大利博物館的磨豆機、咖啡機收藏約近8成，在此展出，可謂是世界級展覽。
林祚儀並分享，蒐藏展品中歷程最曲折的咖啡機「露露」，這台咖啡機是紀念50年代義大利知名豔星「珍娜・露露布莉姬妲」（Gina Lollobrigida）機型，目前全球剩下不到10台；當時買到這台機器時堪稱「破銅爛鐵」，幾經來往義大利、台灣，耗時10個月才修復成功，維修花費甚至超出原先機器價格35倍。
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