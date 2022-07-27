《想入啡啡：細說咖啡》記者會中示範手搖烘豆機的烘豆過程。（實習記者潘虹恩攝）

台中市亞洲經典咖啡機具蒐藏名家林祚儀分享收藏歷程最曲折的咖啡機「露露」，耗時10個月才修復成功。（實習記者潘虹恩攝）

咖啡迷「啡」看不可！科博館《想入啡啡：細說咖啡》特展今天開幕，將展至明年4月底，展出咖啡機具蒐藏家林祚儀珍藏的近200件、橫跨5個世紀的歐洲機具，有古老16世紀阿拉伯人的手搖烘豆機、首度曝光世界第一台台商用專利蒸氣壓力式咖啡機，並與農委會合作推出「台灣咖啡」展區，介紹台灣咖啡的故事。

《想入啡啡：細說咖啡》特展由科博館、亞洲經典咖啡機具收集名家林祚儀共同策展，邀請行政院農委會試驗所及成真咖啡合作舉辦，針對咖啡歷史、農學、工藝、烘焙過程規劃六大主題，每天安排2場定時導覽，並在展區打造咖啡廳實景，規劃手沖咖啡、咖啡走讀等活動，展場也飄咖啡香。

科博館館長焦傳金在開幕記者會表示，「咖啡、茶葉及可可」被譽為世界三大飲品，科博館推過「茶葉」展、「可可」展，此次的「咖啡」從產量、產值到飲用人口皆是三者之最，希望可引領民眾認識咖啡，推動環境永續、公平交易等議題。他風趣地說，喝咖啡不只是「聊是非」，也可以「學咖啡」。

現場展品近200件、跨足5世紀，都是咖啡機具蒐藏名家林祚儀專研20多年來的收藏。從磨豆機、烘豆機到咖啡機，每件機具都經過精心修復，不但外觀精緻美麗，更兼具實用性。其中首度曝光世界第一台台商用專利蒸氣壓力式咖啡機，是歐洲MUMAC博物館利用原先的設計草圖復刻。

林祚儀表示，展品最主要的是50年代的義大利咖啡機及烘豆機，設備精美且具代表性，已網羅德國博物館、義大利博物館的磨豆機、咖啡機收藏約近8成，在此展出，可謂是世界級展覽。

林祚儀並分享，蒐藏展品中歷程最曲折的咖啡機「露露」，這台咖啡機是紀念50年代義大利知名豔星「珍娜・露露布莉姬妲」（Gina Lollobrigida）機型，目前全球剩下不到10台；當時買到這台機器時堪稱「破銅爛鐵」，幾經來往義大利、台灣，耗時10個月才修復成功，維修花費甚至超出原先機器價格35倍。