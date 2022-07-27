台中市3天內接連發生2起槍擊案，為安定民心，警察局26日啟動「肅槍專案」，但局長蔡蒼柏在勤教時不但指民代、媒體炒作，更說該專案是「一定要做的動作」，引發綠營不滿，民進黨市議會黨團痛批根本是荒腔走板的拚治安，要求局長下台、市長道歉且換人。

台中市警察局回應表示，局長在臨檢前對員警的談話意在鼓舞士氣、激勵基層，並表達力挺基層捍衛治安的努力，更強調台中市不論現在或未來都不會是「慶記之都」，將持續努力維護治安。

為宣示捍衛治安、打擊黑槍的決心，警察局26日動員760名警力執行肅槍專案，但查緝槍枝數為0，民進黨議會黨團總召江肇國說，肅槍專案若只是個動作，員警心態不會認真，查獲的成效當然不佳；局長若只將其當作動作，待風頭過後，整個肅槍專案可能就結束了。

議員陳淑華、謝志忠、何文海、黃守達怒批，台中市接連發生槍擊案，局長還在講風涼話，心態可議，也難怪治安不好，難道肅槍指是在做表面工夫？局長的發言某種程度似在告訴擁槍份子不用緊張、專案只是個動作，要求局長應下台、市長應負責。

議員張家銨、蔡耀頡、王立任及邱素貞說，治安敗壞，局長卻可以輕描淡寫說出沒有責任的談話，令人匪夷所思；近來發生的2起槍擊，1名嫌犯的車輛還丟棄在太平山區，引發民眾恐慌，局長還在說民代見縫插針，根本是沒把治安與民眾放在心上。

警察局表示，台中市經多任市長、警察局努力與民眾素質提升，治安環境大幅改善，以去年來說，每10萬人口的全般刑案發生數、犯罪指標發生數及暴力犯罪發生數等指標都在六都中為最低或次低，今年上半年犯罪指標也為六都最低，若以「慶記之都」冠名，將抹煞員警的努力，對此深表遺憾。