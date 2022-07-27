大毅高年級聚樂部預計將於2025年第三季落成，本案專為50＋族群設計，是一棟有家的溫馨、飯店的享受、俱樂部的歡樂的長住型飯店。（大毅集團提供／馮惠宜台中傳真）

大毅集團董事長林隆深（左）與大毅高年級聚樂部顧問蔡芳文（右）一起公布大毅集團全新銀髮飯店「大毅高年級聚樂部」計畫。（馮惠宜攝）

想學藝人白嘉莉住飯店養老，台中人有升級版的選擇了；大毅集團27日公布全新銀髮飯店「大毅高年級聚樂部」，這也是大毅集團繼與老爺集團合作「台中大毅老爺行旅」之後，再度跨出純住宅領域的養老宅產品，主打具有「家的溫馨、飯店的享受、俱樂部的歡樂」的銀髮飯店。

大毅高年級聚樂部地點位於基地位於台中市西區三民路、朝陽街口，鄰近國美館、科博館、國圖館、台中醫、中山醫、中國醫、中友商圈、草悟道商圈，基地面積1100坪，全案投資20億元，27日盛大舉辦開工典禮，飯店預計將於2025年第三季落成。

大毅集團董事長林隆深指出，該作品歷經7年的規劃，希望在市中心、為銀髮族建造一棟專屬的長住型飯店。本案特禮聘旅美建築師張景堯設計深具現代風格的外觀，規劃有228間房；並邀請在老人安養照護極具豐富經驗的前雙連安養中心執行長蔡芳文為顧問。

蔡芳文說，全案規劃無論軟硬體均朝向「適齡化設計」此外，高年級聚樂部也設置「高年級學院」，讓長輩有持續學習與成長的平台，可以活到老、學到老、教到老；高年級聚樂部也將提供醫療上的支援，包括：醫師、護理師、營養師進駐，未來也會和中國醫藥大學的護理學系、物理治療學系、運動醫學系、營養學系...等相關科系進行產學合作，培育專業學子投入高齡服務的市場，一起積極的健康、持續的學習、終生的奉獻、好好學、好好過。

目前正在建造一個體驗館，預計在10月份完工，屆時歡迎有興趣了解大毅高年級聚樂部老後生活提案的民眾預約參觀。