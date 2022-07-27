監察院今公布最新一期《廉政專刊》，民進黨立委林靜儀的存款為416萬5187元，短短4個月存款暴增244萬元，並繳清490萬的房貸，對此，林靜儀澄清，自己的財產並未暴增，目前的貸款也還在償還中，是因辦公室在財產申報時漏報貸款，已經請助理聯繫監察院處理更正事宜。

林靜儀的財產申報日為2022年2月25日，存款共有新台幣416萬5187元，相比在去年11月15日投入補選時申報的172萬389元，存款暴增244萬4797元，同時有3筆位在台中市南區、南投縣草屯鎮的土地，3筆位在台中市南區、南投縣草屯鎮的建物，另外還有1輛國瑞汽車，購入時間超過5年。

林靜儀上回的財產申報還有490萬9800元的房貸，但是這次的債務欄部分卻是空白，顯示林靜儀在4個月內就還清近500萬元的貸款；備註欄也提及，她在2019年11月15日與良茂建設股份有限公司購置的預售屋，位在桃園市中壢區青平段，已經付清新台幣264萬元。

對此，林靜儀表示，自己的財產並未暴增，目前的貸款也還在償還中，是因為辦公室在財產申報時漏報了貸款，她在登記參選時貸款數字是490萬9800元，到今年2月15日公職人員財產申報的貸款餘額是482萬6100元，每個月都還在持續還款中，也已經請助理聯繫監察院處理更正事宜。

此外，民進黨新北市長參選人林佳龍，在2018年參選台中市長時，因收受未具選舉權人捐贈政治獻金，未依限辦理返還或繳庫，違反《政治獻金法》，罰鍰6萬元、沒入10萬元。