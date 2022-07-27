縱橫車壇百年MG品牌周三正式由總代理台灣英倫摩里斯(MG Taiwan)宣布導入，MG Taiwan總經理陳宗裕除了對外闡述MG汽車的品牌經營理念、極具競爭力的產品規劃、完善的經銷體系佈局，以及結合線上與線下實體據點服務的新銷售模式之外，還首度展演MG在台第一款由中華(2204)製造生產的全新力作–HS 1.5T汽油與HS PHEV雙動力車型，昭示MG品牌深耕台灣永續經營的企圖與決心。

MG Taiwan布局經銷網絡，開創「新銷售服務模式」。在經銷布局方面，MG全台6大經銷商將於今年(2022年)建置9個專屬MG的全方位服務中心(包含銷售及維修保養)，讓消費者享受到完整的購車與保修體驗，未來也預計在2024年底前逐步拓展至全台30個以上經銷與服務據點，以完善綿密的實體經銷網絡，提供車主賓至如歸的感受。

此外， MG Taiwan透過MG官網和My MG APP與實體經銷通路整合，在購車前除了提供透明化價格，免除消費者到處比價的麻煩與怕買貴的疑慮，更可透過官網直接選擇試乘路線(山路/高速/市區)，提供客製化試乘體驗；而在訂車後，MG車主可以利用官網與APP查詢新車準備與交車進度，還可透過My MG APP預約回廠以及掌握維修進度與愛車資訊，並可以累積保修紅利積點，實踐智慧與便捷兼具的購車及保修之新體驗。

MG HS車系以高性價比進軍熱門中型休旅級距，MG Taiwan看準近年持續成長的休旅車市場，以及低排量大馬力與新能源之市場潮流，在周三首度亮相在台第一款新車-當家跑格休旅HS車系，以高性價比和出眾的配備水準為訴求，分別推出百萬內超值首選「HS 1.5T」，以及國產唯一PHEV插電式混合動力「HS PHEV」兩種動力編成車款。

雙車型不僅以吸睛的外觀搭配全景天窗，完美演譯HS車系與生俱來的勁潮本色，同時配備Level 2等級的主動安全科技MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統，具備ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統以及LKA車道保持輔助系統，並且搭載AEB自動緊急煞車系統、TJA交通壅塞輔助系統、360環景影像輔助系統、BSD盲點偵測系統、LCA車道變換輔助系統、RCTA後方盲區偵測系統、DOW開門盲區警示系統、SAS智能限速系統、IHC遠近光燈自動調節系統、HDC陡坡緩降控制系統、HSA陡坡起步輔助系統等安全配備，以最高規格的安全防護守護每一位乘客安全。

HS 1.5T搭載了MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，可提供最大馬力180ps/5600rpm與最大扭力29.1kgm/1500~4000rpm的動力輸出，並採用換檔迅速的7速DCT雙離合器變速箱，同時還提供Drive Mode多重駕駛模式，具低稅賦優勢及強悍的動力輸出，全車並享有4年或12萬公里的原廠保固。

至於國產首輛插電式混合動力車款HS PHEV，則是採用MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓引擎搭配高功率永磁同步馬達，擁有超越同級的291ps最大綜效馬力與48kgm的最大綜效扭力，並輔以10速智能電動變速箱，創造令人心跳加速的駕馭快感。HS PHEV不僅是一款能提供車主雙重動力個性的性能休旅，更是能解決電動車里程焦慮的最佳解方。

此外，HS PHEV除了標配BOSE劇院級環艙音響，以身歷其境的聽覺體驗成為每趟旅程的最佳良伴，其配置的NCM鋰離子電池享有原廠8年或16萬公里保固，不僅能提供有別於燃油車及輕油電的優異油耗表現，甚至每日短程或市區通勤使用下，可實踐0油耗的節能願景。而其獨立電池模組設計，能透過電池拆分技術進行檢測並獨立更換，不需汰換整組電池可降低電池更換的負擔費用，更重要的是可以為環境永續盡份心力。