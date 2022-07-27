聯準會料將在周三升息75個基點（3碼）以對抗高漲的通膨，市場關注的焦點將轉向該央行決策官員如何看待經濟放緩跡象，以及有關於後續升息行動的線索。

聯準會在對抗通膨上幾乎沒有取得任何進展，然而經濟壓力仍持續升高，央行官員正在評估貨幣政策需要收多緊才能減緩物價上漲，以及如果收緊過了頭可能引發經濟衰退的風險。

本月早些時候，當6月份高達9.1%的年通膨率一出爐時，市場普遍預期聯準會極可能在7月底的決議會議上升息100個基點。隨著數位聯準會決策官員刻意淡化升息一整個百分點的看法，目前投資人對於一舉升息4碼的預期已經大幅降溫。惟由於通膨情勢仍然嚴竣，市場認為聯準會意外升息4碼的機率仍有25%，重演1980年代初時任聯準會主席沃克（Paul Volcker）的強升息戲碼。

美國10年期和2年期債息曲線倒掛，顯示投資人預期經濟衰退的可能性升高，但也意味著另一種可能性，即聯準會可能被迫提前降息。

美國第一季國內生產毛額（GDP）季減年率終值由初值1.4%下修至1.6%，較2021年第四季的強勁增長6.9%大幅放緩。商務部將在周四將公布第二季GDP。根據亞特蘭大聯準銀行的GDPNow預測模型，美國第二季GDP可能萎縮1.6%。而根據路透社所做的調查，經濟學家預期美國第二季GDP將微幅成長0.4%，意味著其經濟將躲過技術性衰退。

聯準會周三不會發布新的經濟預測，但將在美東時間下午2點發布政策聲明，聯準會主席鮑爾也將在半小時後召開記者會說明央行決議，以及央竹如何看待近期的經濟數據，也可能釋出有關於下一步行動的線索，例如聯準會可能在9月會議再次升息。之後公布的通膨數據料將影響央行官員選擇在9月再次升息75個基點，或是縮小力道至50個基點。

此外，根據彭博社所做的分析，即使聯準會7月只升息75個基點、而非100個基點，仍將使亞太地區央行加速收緊政策的壓力進一步升高，否則這些國家可能難以阻擋資金外流與本幣持續貶值的風險。

該報告指出，各國面臨的風險程度不一，泰國的政策利率仍處谷底，可能面臨最嚴重的威脅。澳洲、南韓和紐西蘭較早啟動升息周期，雖然資金外流的情況會好一些，但仍將面臨挑戰。