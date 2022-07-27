力暘能源銧昊公司在龍井區建造「水瓶2.1MW」台電AFC儲能系統，裝置容量達2.1MW（百萬瓦）27日正式開工。（張亦惠攝）

力暘能源銧昊公司在龍井區建造「水瓶2.1MW」台電AFC儲能系統，裝置容量達2.1MW（百萬瓦）27日正式開工。（張亦惠攝）

世界各地積極開發再生能源，為了強化電網穩定，儲能電廠也是很重要的一環，力暘能源子公司銧昊公司陸續在全台各地建置儲能案場，27日在龍井建置當地首座民間自營的儲能案場，台中發電廠副廠長吳重仁也與會，並強調未來電力與儲能系統會共同攜手努力建構穩定、安全且環保的供電環境。

銧昊公司在龍井區建造「水瓶2.1MW」台電AFC儲能系統，裝置容量達2.1MW（百萬瓦）27日正式開工。台中發電廠吳重仁副廠長表示，台中發電廠就在龍井，非常歡迎有水瓶儲能這樣的好鄰居進駐龍井。市議員張玉嬿也表示，天氣酷熱，企業用電已經比起去年同期增長1成，除了仰賴台電同仁努力，儲能設備的建置也讓用電得以更加穩定。

銧昊公司董事長黃志文表示，能源轉型不僅是開發再生能源而已，「儲能設備」的快速反應以及儲存電能特性，更是能源轉型不可或缺的一環，今年初力暘能源進軍儲能與售電市場，希望為有綠電需求的企業提供發電、儲電與售電之完整一站式整合服務，目前累計參與AFC交易平台且獲得併審同意的儲能案場裝置容量合計已有35.7MW。

在經濟部「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」的壓力下，許多用電大戶業者紛紛開始積極詢問裝設再生能源發電設備或購買再生能源電力憑證等可行性，黃志文指出，其實設置儲能設備也是一種解套方式，但也呼籲綠電需求業者在評估各種方案前，應該慎選合作對象，避免饋線蟑螂「虛佔饋線容量、假意合作開發」情事發生。